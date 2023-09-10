قنا من المحافظات المتفاعلة مع شكاوي المواطنين

قال بيان إعلامي لمحافظة قنا ، اليوم الأحد، إن رئاسة مجلس الوزراء، أعلنت التقرير الشهرى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر أغسطس الماضى .

وأضاف البيان ، أن التقرير أوضح أن محافظة قنا من المحافظات المتميزة فى تلقى الشكاوى وسرعة الإستجابة لها ، وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع المسئولين، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوريّ، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة.

كما أشاد رئيس مجلس الوزراء ، بالجهود المبذولة من فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا ، في رصد ومتابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها



محافظ قنا مستمر بإستقبال أصحاب الشكاوي

فى السياق ذاته، واصل أشرف الدوادي محافظ قنا، اليوم الأحد، استقبال أصحاب الشكاوي، بديوان عام محافظة قنا.

وقال محافظ قنا، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف المحافظ، أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.