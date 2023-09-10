يوسف بيومي وحبيبه هيثم يتوجان بـ برونزية الخماسي في دورة ألعاب المتوسط

نجح الثنائي يوسف بيومي وحبيبة هيثم، لاعبا منتخب مصر للخماسي الحديث، في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي المختلط للخماسي الحديث بدورة العاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة حاليًا بمدينة هيراكليون باليونان.

واستطاع الثنائي المصري تحقيق الميدالية البرونزية خلف فريق فرنسا الذي حقق الميدالية الذهبية فيما حقق الثنائي الإيطالي الميدالية الفضية.

شهدت المسابقة بدايتها على 3 مراحل بداية من سباق العدو بإجمالي 1800 مترا ومرحلتين للسباحة بإجمالي 100 مترا ومرحلتين للرماية بالليزر بواقع 5 أهداف في كل مرحلة خلال 50 ثانية.

بينما شارك في منافسات الزوجي المختلط 14 فريقا من: مصر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال واليونان.

فيما حرصت البعثة المصرية على التواجد في منافسات الخماسي اليوم ودعم لاعبي منتخب مصر.

نتائج الفردي

وأقيمت أمس مسابقة الفردي للسيدات والرجال وجاءت نتائج المنتخب المصري كالتالي:

في فردي السيدات جاءت جنة الجندي في المركز السادس وحبيبة رمضان في المركز التاسع وسارة عبيد في المركز العاشر.

وفي فردي الرجال جاء مصطفي ابو عامر في المركز الثامن ويوسف بيومي في المركز التاسع و مروان علام في المركز الحادي عشر.

ويرأس بعثة الخماسي الحديث الدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري ويقود الفريق إيهاب سيد المدير الفني لمنتخب الشباب، وأحمد إبراهيم سلامة مساعد المدير الفني، ويرافقهم الحكمة رباب حسامه.

ويرأس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية واللواء أيمن شويته عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية نائبًا لرئيس البعثة.