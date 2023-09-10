الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة التخطيط تكشف عن التحديات التي تواجه الدول

الدكتوره هالة السعيد
الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراءAPRM"، تعمل علي تحليل الأوضاع في كل دولة من الدول الأفريقية المشتركة.

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وأوضحت السعيد في تصريحات خاصة علي هامش الاجتماعات السنوية "الآلية الإفريقية لمراجعة النظراءAPRM"، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدول المشتركة علي رأسها تحدى النمو السكاني خاصة مصر وتنزانيا حيث بدأت هذه الدول في الاستثمار في البشر ، والتحدى الاخر هو المعلومات وعملية التمويل مؤكدة أن الدول عليها أن تعزز مستوى التجارة البينية للاستفادة من المبادرة التنموية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة.

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