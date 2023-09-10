ارتفاع حصيلة وفيات ومصابين زلزال المغرب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية ليل السبت وحدد مركزه بجماعة إيغيل بإقليم الحوز، إلى 1305 وفيات و1832 إصابة من بينها 1220 إصابة خطيرة، وفق روسيا اليوم

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان، أنه تم تسجيل 694 حالة وفاة بإقليم الحوز، و347 حالة بإقليم تارودانت، و191 حالة بإقليم شيشاوة، و39 حالة بإقليم ورزازات، و14 حالة وفاة بعمالة مراكش.

وأفادت في البيان بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

وأكدت الداخلية أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية، تواصل السلطات العمومية تجندها من أجل تسريع عملية إنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وخلف الزلزال الذي ضرب المغرب صدمة بين السكان وتفاعلا دوليا واسعا مع الكارثة الإنسانية، وسارعت الدول والمنظمات إلى التعبير عن التضامن مع المملكة.

جدير بالذكر أن الديوان الملكي المغربي أعلن مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة.