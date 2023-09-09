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السبت 09 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ليبيا تُعلن حالة الطوارئ مع اقتراب إعصار دانيال

إعصار
إعصار

أعلنت ليبيا، اليوم السبت، حالة الطوارئ مع اقتراب إعصار دانيال، كما منحت عطلة طارئة يومي الأحد والإثنين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال، وسيتم إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات، والمؤسسات العامة والشركات الخاصة.

 

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 قال رئيس الحكومة المكلفة من برلمان ليبيا، أسامة حماد، في شرق البلاد عن تشكيل لجنة للطوارئ والاستجابة السريعة: “إن الحكومة الليبية تابعت التقارير الصادرة كافة عن الجهات المختصة التي تشير لاحتمال حدوث تقلبات جوية غير مسبوقة تتمثل في هطول كميات كبيرة من الأمطار، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ والاستجابة السريعة”.

أضاف أسامة حماد بأن التنبؤات الجوية تشير لاحتمالية هطول كميات كبيرة من الأمطار، مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح والأعاصير نتيجة اقتراب إعصار دانيال من السواحل الليبية.

كما أكد حماد أن جميع عمال الطوارئ بحاجة إلى البقاء في العمل.

 تحركت عاصفة دانيال المتوسطية بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية.

 خلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا كما أنها تهدد دولًا عربية أخرى.

 توقعت هيئة الأرصاد الجوية الليبية هطول أمطار على أنحاء عدة من شمال البلاد خاصة يومي الأحد والإثنين المقبلين، مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق، مع نشاط في سرعة الرياح وارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار مما يهدد بغمر بعض المناطق الساحلية.

 

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