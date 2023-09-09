زراعة 1150شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالمحلة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه انطلاقاً من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة فقد تم زراعة 1150 شجرة من أشجار الزينة بقرى مركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

وأضاف أن الأعمال شملت زراعة 450 شجرة من أشجار الماهوجني بالأماكن العامة والمدارس وعلى رؤوس الحقول بقرية سامول و 100 شجره على رؤوس الحقول و بمدرسة أولاد عبد الواحد بعزبة الترزي بقرية دمرو و 100 شجرة بمدرسة السلام بمحلة ابو علي و 100 شجرة ماهوجنى بمدخل قرية المعتمدية باتجاة الجابرية وعلى رؤوس الحقول و 100 شجرة ماهوجنى على جسر ترعة القرشية بصفط تراب و 100 شجرة بمعهد الجابرية الابتدائي ومسجد الشهيد والطرق العامة بنطاق الجابرية و 100 شجره على رؤوس الحقول بميت الليت