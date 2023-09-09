ندوة عن النظام البيئي والمخاطر الطبيعية بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بسمالوط شمال محافظة المنيا ، قيام إدارة البرلمان والتعليم المدني ، بتنفيذ ندوة عن النظام البيئي والمخاطر الطبيعية لأعضاء برلمان الطلائع بمركز شباب اطسا المحطة، التابع لإدارة الشباب والرياضة بسمالوط.

وحاضر في الندوة دكتور مؤمن شعبان استشاري ومدرب وخبير برلماني بوزاره الشباب والرياضة ، حيث دارت الندوة عن تعريف النظام البيئي وانواعه والمخاطر الناجمة عن اختلال النظم البيئية، وتأثيره علي المناخ والإقتصاد والزراعة ، وكيفية الحد من تأثيرها، والتي شارك بها طلائع وفتيات وشباب أعضاء مركز الشباب ور واده .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا وتحت إشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب و أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، اشراف ادارة البرلمان والتعليم المدنى بقيادة احمد طه علي مدير الادارة والزملاء بالإدارة وأشرف محمد المنسق الإعلامي بالادارة .