إعادة بناء معرض "كلنا واحد" بشرم الشيخ

بعد نشوب حريق..

قامت وزارة الداخلية، بإعادة بناء معرض " كلنا واحد " بعد 24 ساعة من نشوب حريق بأحد خيم معارض السلع الغذائية المخفضة للمواطنين المتواجدة في مدينة شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء، وذلك تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

وكان أمن جنوب سيناء، قام بالإشراف المباشر على عمليات إعادة البناء وجعل المعرض جاهزًا للعمل مرة أخرى.

يأتي إعادة تشغيل المعرض نظرًا لأهمية دوره في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نواجهها.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالأمس إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة، كما أن معرض السلع الغذائية أقيم منذ عدة شهور بحي النور لمحاربة الغلاء ولتخفيف العبء عن كاهل المواطن.



