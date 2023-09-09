تأجيل مباراة المغرب وليبيريا اليوم رسميًا

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم علي طلب المسؤولين في الاتحاد المغربي بتأجيل مباراة منتخبي المغرب وليبيريا التي كانت ستجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا وذلك بسبب الزلزال الذي شهدته البلاد مساء أمس الجمعة.

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان رسمي منذ قليل، أنه حصل موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على طلب تأجيل مباراته أمام ليبيريا؛ لعدم القدرة على إقامتها بسبب أحداث الزلزال.

وأوضح بيان الاتحاد المغربي تأجيل اللقاء إلى وقت لاحق، بموافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب.

يُذكر أن منتخب المغرب يتواجد في المجموعة الـ11 مع منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا، ويقع في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وحسم تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا التي ستقام مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.