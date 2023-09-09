أسماء الجمال: الرئيس السيسي انتصر للشعوب ودعا لتحقيق تنمية للجميع في قمة العشرين

ثمنت النائبة الوفدية أسماء الجمال عضو مجلس النواب، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين، بالهند بناء على دعوة من الرئاسة الهندية.

وقالت النائبة أسماء الجمال في بيان اليوم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية ركزت على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف، مشددة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر للشعوب جميعا وخاصة الأفريقية.

وأضافت الجمال، أن الرئيس أكد على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت النائبة أسماء الجمال أن مجموعة العشرين تعد من التجمعات الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، حيث تضم في عضويتها كلا من: الولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين، والبرازيل، وأستراليا، وكندا، والمكسيك، وتركيا، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، وألمانيا، وبريطانيا، والهند، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وإيطاليا، وفرسنا، وروسيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت أسماء الجمال ، إلى أن قمة مجموعة العشرين تعد تتويجا لجميع عمليات مجموعة العشرين واجتماعاتها التي تم عقدها على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية، وفي ختام قمة مجموعة العشرين، يتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.