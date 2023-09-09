فوز 30 معلم في مبادرة " أنا الراقي باخلاقي" في الإسماعيلية

قام الدكتور أحمد بيومى، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، بتكريم 30 معلما ومعلمة، من المشاركين فى مبادرة "أنا الراقى بأخلاقي"، والتي أقيمت فعالياته تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقالت حنان عثمان، منسق مبادرة أنا الراقى بأخلاقي بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية أن فعاليات المبادرة بدأت مع بداية العام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣م، حيث شارك فى المبادرة 250 معلما ومعلمة وأسفرت نتيجة اللجنة المشرفة على المبادرة بالمنطقة عن فوز 30 منهم مستوى الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة.

وفاز من إدارة أبوصوير الأزهرية رضا عفيفى وأسماء سمير عوض وهناء السيد عبدالعال ومروة محمود عبدالله ومنال سليمان.

ومن إدارة التل الكبير فازت شيماء شحاته أحمد و مريم حسن محمد و أحمد محمد فتحى وطلال قطب على ومحمد سليمان مصطفى و رشا عبدالرحمن صابر و فاطمة محمود عبدالرحمن و إيمان محمد عبدالعزيز و أميرة أحمد حسين وأحمد محمد محسن.

ومن إدارة الإسماعيلية الأزهرية السيدة محمد عبدالحميد و هويدا وعماد الدين على عطية و وفاء حسن محمد وعبير محمد مصطفى وعطيات محمد أحمد.

ومن إدارة القنطرة غرب الازهرية أميرة إبراهيم البدوى و محمد رأفت عبدالعظيم و أحمد حماد حسن و أسماء سلامه أمير ومن إدارة فايد فازت نهال حسنى حافظ و سمر عيد محمد و عصام السيد سليمان ومحمد عبدالله الكويتى و حافظ محمد حافظ .

وقالت عثمان ان المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية تهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانات قطاع التعليم الأزهري قبل الجامعي في غرس القيم الرفيعة المعتبرة في المجتمع المصري، على نحو يُحصِّن الطلاب من السلوكيات المنحرفة والأفكار الهدامة.

يأتي ذلك استجابة لما يفرضه علينا تعاليم ديننا الحنيف، واقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، ورغبة من الازهر الشريففي مواجهة الانحرافات السلوكية والأفكار المتطرفة على الأصعدة كافة، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورؤية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الرَّامية إلى غرس الأخلاق الحميدة في نفوس النشء، وتعزيز الانتماء الوطني، وتجنب الأفكار الشاذة الوافدة، التي تخالف صحيح الدين والتقاليد المجتمعية الأصيلة.