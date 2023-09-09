هل يتم تأجيل مباراة المغرب وليبريا اليوم بسبب الزلزال (خاص)

يستعد منتخب المغرب لمواجهة أمام نظيره الليبيري مساء اليوم السبت، والتي تجمع الطرفين على ملعب أدرار في مدينة أغادير بالمغرب، والتي تضررت بـ زلزال قوته 6.8 درجة قبل ساعات من المواجهة بين أسود الاطلس وليبيريا.

هل ستقام مباراة المغرب وليبيريا في توقيتها؟

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، عند الساعة الـ 11:00 من ليل الجمعة بتوقيت المغرب، ليثير التكهنات حول تأجيل مباراة المغرب وليبيريا مساء اليوم.

وقال الناقد الرياضي المغربي عادل العلوي في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية أن مباراة المغرب وليبيريا حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرار بشأنها ولا يوجد هناك تأكيد رسمي من الجهات الأمنية بإقامة المباراة او تأجيلها، وانه حتى الآن فإن المباراة ستقام في وقتها المحدد مساءً.

متابعًا أنه لم ينشر الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم أي بيان أو تعقيب حول تأجيل مباراة المغرب وليبيريا اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة المغرب وليبيريا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب.

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان اليوم السبت انها سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة وغيرهم بسبب الزلزال الذي تسبب في أضرار جسيمة ومثيرًا الذعر في مراكش وأغادير والصويرة وغيرها من المدن الاخرى، في أقوى زلزال يضرب المغرب منذ نحو قرن.