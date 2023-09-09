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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني ما زال مستمرًا (فيديو)

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ المرحلة الأولى من الحوار الوطني شهدت الخروج بـ 129 توصية، منها 30 أو 31 توصية في المجال السياسي، و36 توصية في المحور الاقتصادي والبقية للمحور المجتمعي.

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وأضاف “فوزي” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التوصيات يوجد بها ما هو تشريعي ومعظمها توصيات تنفيذية وسياسات حكومية قابلة للتطبيق.

قيل إن الحوار الوطني انتهى والمخرجات تم رفعها


وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "نحن ملاحقون بالشائعات وقيل إن الحوار الوطني انتهى والمخرجات تم رفعها، وأقول إننا مازلنا موجودون بموضوعات شديدة الأهمية وأسبوع مزدحم من الجلسات وبالتالي فإن الحوار الوطني مازال مستمر".

لدينا تشخيص للمجتمع ومزاجه العام

وواضح: "لدينا تشخيص للمجتمع ومزاجه العام، صورة واضحة ودقيقة وواقعية، تحدثنا في جلسة لجنة الثقافة والهوية عن الصناعات الفنية مثل السينما والمسرح والموسيقى، كما أن جلسة الشباب شهدت أكبر عدد حضور ومتحدثين في كل جلسات الحوار الوطني، حيث شارك معظم رؤساء الاتحادات الطلابية ومعظم المعنيين بتمثيل الشباب في الجامعات، وهو ما يعبر عن تنوع كبير جدا".
 

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