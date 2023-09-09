السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ورشة عمل بعنوان "الرعاية التناسلية في الأبقار والجاموس" للأطباء البيطريين 

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

نظم معهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة العمل السادسة في الرعاية التناسلية في الابقار والجاموس  تحت اشراف الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانيه بمركز البحوث الزراعية

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شملت  ورشة العمل العديد من الموضوعات الخاصة بالمشاكل التناسلية في الابقار و الجاموس و كذلك تأثير الحرارة و الرطوبة المرتفعة علي معدلات الخصوبة و نسب النفوق المبكر و الاجهاض و كذلك صحة العجول الرضيعة
ضمت ورشة العمل ٦ محاضرين و ٥٥ متدربا و كان من اهم التوصيات
ضرورة الاهتمام بالابقار قبل و بعد الولادة مباشرة و كذلك التأكد من ثبوت العشار خلال الشهور الثلاثة الاولى بعد الولادة
ضرورة الاهتمام بتغذية و تحصين و تجريع الحيوانات بصفة دورية
عمل برامج خاصة بتلقيح الحيوانات مع ضرورة الاهتمام بجودة السائل المنوي
تحديد الاهداف الخاصة بتربية الحيوانات بالقطيع و قياس مؤشرات الاداء بصفة مستمرة 

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الجريدة الورقية