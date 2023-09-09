ورشة عمل بعنوان "الرعاية التناسلية في الأبقار والجاموس" للأطباء البيطريين 

نظم معهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة العمل السادسة في الرعاية التناسلية في الابقار والجاموس تحت اشراف الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانيه بمركز البحوث الزراعية



شملت ورشة العمل العديد من الموضوعات الخاصة بالمشاكل التناسلية في الابقار و الجاموس و كذلك تأثير الحرارة و الرطوبة المرتفعة علي معدلات الخصوبة و نسب النفوق المبكر و الاجهاض و كذلك صحة العجول الرضيعة

ضمت ورشة العمل ٦ محاضرين و ٥٥ متدربا و كان من اهم التوصيات

ضرورة الاهتمام بالابقار قبل و بعد الولادة مباشرة و كذلك التأكد من ثبوت العشار خلال الشهور الثلاثة الاولى بعد الولادة

ضرورة الاهتمام بتغذية و تحصين و تجريع الحيوانات بصفة دورية

عمل برامج خاصة بتلقيح الحيوانات مع ضرورة الاهتمام بجودة السائل المنوي

تحديد الاهداف الخاصة بتربية الحيوانات بالقطيع و قياس مؤشرات الاداء بصفة مستمرة