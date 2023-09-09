المغرب وليبريا في صدام مشتعل بتصفيات أمم أفريقيا.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد منتخب المغرب بقيادة مدربه الوطني وليد الركراكي لمهمة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره منتخب ليبريا ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا، والتي يحتضنها ملعب أدرار في أكادير.

موعد مباراة المغرب وليبيريا

تنطلق مباراة المغرب ضد ليبيريا فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports 4.

وتحدث وليد الركراكي في مؤتمر ما قبل المباراة وقال: " اننا نلعب على أرضنا ويجب علينا إيجاد الحلول للفوز على المنتخب الليبيري القوي الذي يعتمد في لعبه على خطة دفاعية"، مبرزا ضرورة إنهاء هذه التصفيات على رأس المجموعة قبل انطلاق المنافسة القارية.

ترتيب مجموعة منتخب المغرب قبل لقاء اليوم

يخوض منتخب المغرب مباراة اليوم بعدما حسم تأهله بالفعل لبطولة أفريقيا 2024 بالكوت ديفوار، حيث يأتي ترتيب المجموعة التاسعه كالتالي:

حصد منتخب المغرب بطاقة التأهل عن المجموعة التاسعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا، بعد حصد 6 نقاط من 3 جولات، بفارق نقطة خلف المتصدر جنوب أفريقيا، بينما اكتفى منتخب ليبيريا بحصد نقطة وحيدة من 3 مباريات، ليفقد فرصة التأهل بشكل رسمي.