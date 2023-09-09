موعد مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية

يلتقي منتخب إيطاليا ونظيره مقدونيا الشمالية، مساء اليوم، فى المواجهة التى تجمع المنتخبين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقرر إقامتها فى ألمانيا العام المقبل.

موعد مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية والقنوات الناقلة

يقام اللقاء في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث بترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط،ويأتى نظيره مقدونيا الشمالية فى المركز الرابع بنفس الرصيد.

وتضم المجموعة الثالثة فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم الأوروبية كلا من المنتخبات:"إنجلترا، إيطاليا، مالطا، أوكرانيا، ومقدونيا الشمالية".