سيلفستر ستالون ممازحًا البابا فرنسيس: هل أنت مستعد لملاكمتي

استقبل البابا فرنسيس في الفاتيكان، الممثل الأمريكي الشهير سيلفستر ستالون الذي بادر بممازحته ورفع قبضتيه في الهواء وسأله "هل أنت مستعد لملاكمتي؟"، وفق روسيا اليوم.

وخلال اللقاء الخاص المقتضب قال البابا للنجم الأمريكي عبر مترجمه "لقد كبرنا ونحن نشاهد أفلامك"، فما كان من بطل سلسلة أفلام "رامبو" و"روكي" إلا أن رفع قبضتيه في الهواء وسأل الحبر الأعظم "هل أنت مستعد لملاكمتي؟".

وقابل الحبر الأعظم الحركة بمثلها بأن رفع قبضته في الهواء مبتسما.

كما قدم ستالون خلال لقائه عائلته للبابا، حيث رافقه في زيارته إلى الفاتيكان كل من زوجته وبناته وشقيقه.

وطارت شهرة ستالون بفضل أعمال عدة من أبرزها سلسلة أفلام "روكي" التي أدى فيها دور الملاكم روكي بالبوا.

كما أدى دور الجندي "جون رامبو" في سلسلة أفلام الحركة "رامبو" التي امتدت طوال أربعة عقود.

وينحدر النجم الهوليوودي من جذور إيطالية إذ هاجر أبوه الصقلي إلى الولايات المتحدة وهناك ولد ستالون.