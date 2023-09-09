بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا يلا شوت اليوم في تصفيات كاس العالم: أمريكا

بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا يلا شوت اليوم في تصفيات كاس العالم: أمريكا ، يسعى منتخب البرازيل إلى استعادة رونقه ومصالحة جماهيره بعد الأداء غير المرضي الذي قدمه في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر ، ويبدأ السيليساو مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 في قارة أمريكا الجنوبية بمواجهة منتخب بوليفيا في لقاء يعتبر هامًا جدًا للفريق البرازيلي. يهدف منتخب البرازيل، الذي يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم بواقع 5 ألقاب، إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة وبدء مشواره في التصفيات بقوة.

من ناحية أخرى، يسعى فيرناندو دينيز، المدرب المؤقت لمنتخب السامبا، إلى إثبات قدرته على قيادة الفريق وتقديم أداء مميز. تم تعيين دينيز كمدير فني للمنتخب البرازيلي في يوليو الماضي لمدة عام واحد، بالإضافة إلى عمله الحالي كمدرب لفريق فلومينينسي البرازيلي. قام بتولي منصب المدير الفني بعد رحيل المدرب السابق تيتي عقب خروج البرازيل من كأس العالم 2022 بعد الخسارة في ربع النهائي بركلات الترجيح أمام المنتخب الكرواتي.

قائمة منتخب البرازيل لهذه المباراتين تضم مجموعة من النجوم، بدءًا من الجناح المخضرم نيمار، الذي انضم هذا الصيف إلى فريق الهلال السعودي بعد مغادرته لفريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي. وتضم القائمة أيضًا لاعبين مميزين مثل رودريجو جويس لاعب ريال مدريد الإسباني، ورافينيا جناح برشلونة الإسباني الذي تم استدعاؤه لتعويض غياب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الذي يغيب عن الملاعب بسبب الإصابة.

إن هذه المباراة تعتبر بداية مثالية لمنتخب البرازيل في رحلته نحو التأهل إلى كأس العالم 2026، ومن المتوقع أن يقدم الفريق أداءً مميزًا يعكس تاريخه الكبير وجودته الفنية العالية.

تشكيل منتخب البرازيل المتوقع

ويتوقع أن يأتي تشكيل منتخب البرازيل كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كايو هنريكي - ماركينيوس - جابرييل ماجالايس - فاندرسون

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - جويلنتون - برونو جيمارايش

خط الهجوم: نيمار - رافينيا - جابرييل جيسوس

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توقيت مباراة البرازيل ضد بوليفيا اليوم في تصفيات كاس العالم: أمريكا الجنوبية

وتنطلق مباراة البرازيل ضد بوليفيا ، يوم السبت الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري ، وذلك ضمن إطار منافسات دور المجموعات – الجولة الاولي ضمن تصفيات كاس العالم : أمريكا الجنوبية ، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12:45 مساء بتوقيت موريتانيا ، 1:45 بعد منتصف الليل بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، 2:45 بعد منتصف الليل بتوقيت السودان وليبيا ، 3:45 صباحا بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا ،4:45 صباحا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة اليوم لمباراة البرازيل ضد بوليفيا في تصفيات كاس العالم: أمريكا الجنوبية

وتنقل مباراة البرازيل ضد منافسة بوليفيا ، يوم السبت الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري ، وذلك ضمن إطار منافسات دور المجموعات – الجولة الاولي ضمن تصفيات كاس العالم : أمريكا الجنوبية ، وتنقل احداث المباراة عبر قناة بي ان سبورت.