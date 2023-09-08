جهود مبادرة "100 يوم صحة" بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مديرية الصحة تواصل جهودها في تنفيذ حملة " 100 يوم صحة" ، تحت شعار" معاك من أول يوم" ، للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة ، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر حتى أكتوبر القادم.

أوضح أن الحملة تُعد نتاجا لخدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة ، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة ، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين فى كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية و الأكثر احتياجا.



مضيفا أنه في إطار مبادرة 100 يوم صحة تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وانتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة، تحت إشراف الدكتورة ماريان ميلاد مدير الثقافة الصحية بالقليوبية ..

من جانبه، أشار الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية ، أنه تم فحص الثدي لعدد ٦٩٩٢ سيدة ، وفحص عدد ٢ مواطن من المقبلين علي الزواج ،وفحص عدد ٨٨٩٦ مواطن للكشف المبكر عن الأورام ، وعدد ٢٧ طفل حديثي الولادة تم فحص السمع لهم ، وتم فحص الأمراض المزمنة لعدد ٢٦ من كبار السن، وفحص عدد ٢٩٤٠ مواطن للاعتلال الكلوي ، وعدد ٢٢٥ بمبادرة الأم والجنين، لافتا الي أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم ١٥٣٣٥، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة ١٠٠ يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

قامت الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي بمتابعة الأعمال الوقائية ضمن فعاليات المبادرة كالمسح الميداني للطعوم الروتينية لضمان وصول الطعوم الإجبارية لجميع أطفال المحافظة ، وسحب عينات المياة ، وعمليات الصرف الصحي و المرور علي حمامات السباحة وكذلك متابعة أعمال الأغذية وضبطيات الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي..

وأفادت الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل أنه تم عمل قافلة علاجية بجانب السيارة المتنقلة لخدمات مبادرة ١٠٠ يوم صحة بالعبور اليوم وأن إجمالي عدد المنتفعين قد بلغ ٢٤٤ مواطن.

كما أفادت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية أن إجمالي عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة قد بلغ ٤٧٥٢ منتفعة تنوعت مابين حاصلات علي وسائل تنظيم أسرة ومتابعة حمل ، والكشف بالسونار والمشورة ..

وأشارت الدكتورة رباب عبد الحليم منسق عام المبادرات إلى أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية ومبادرة السمعيات وكبار السن، إلى جانب توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطني المحافظة .

إنتشرت الفرق الطبية بجميع أنحاء المحافظة لتوصيل الخدمة الطبية لكل المواطنين في كل مكان بالمحافظة بإشراف ومتابعة فريق من قيادات الصحة بالقليوبية..