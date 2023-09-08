الإدارة الصحية بديروط تفوز بالمركز الأول في حملة التوعية بوسائل تنظيم الأسرة

الإدارة الصحية بديروط تفوز بالمركز الأول في المرحلة الأولى من الحملة القومية للتوعية عن وسائل تنظيم الأسرة وتوقيع الكشف الطبي بالمجان وتوفير الأدوية بالمجان في عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة في محافظة أسيوط، بناءً على تعليمات الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

حققت الإدارة الصحية في مدينة ديروط المصرية نجاحاً كبيراً في المرحلة الأولى للحملة القومية للتوعية عن وسائل تنظيم الأسرة. وفي هذه الحملة، يهدف الفريق الطبي القائم على الحملة إلى توعية الأسر بأهمية تنظيم الأسرة وتوفير الخدمات الصحية الضرورية المتعلقة بها.

وقد فازت الإدارة الصحية بديروط بالمركز الأول في هذه المرحلة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قِبل العاملين في الإدارة. حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة بشكل متنقل في مختلف مناطق محافظة أسيوط، بما في ذلك القرى النائية والمناطق الريفية.

وتشمل هذه الخدمات توفير الكشوف الطبية المجانية وتوزيع الأدوية اللازمة لتنظيم الأسرة بشكل مجاني. وبرغم التحديات التي تواجه فريق الحملة في الوصول إلى بعض المناطق النائية، إلا أنه تمكن من تقديم الخدمات الصحية لعدد كبير من الأسر وتوعيتهم بأهمية تنظيم الأسرة.

وأشاد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بالجهود المبذولة من قِبل فريق العمل في الإدارة الصحية بديروط. وعبر عن فخره بتحقيقهم المركز الأول في هذه المرحلة. كما أعرب عن أمله في مواصلة تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة في المراحل القادمة من الحملة.

تعد هذه الحملة القومية للتوعية عن وسائل تنظيم الأسرة وتوفير الخدمات الصحية المجانية من الأهداف الرئيسية لوزارة الصحة في مصر. وتسعى الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتوفير الخدمات الصحية المتعلقة بها، بهدف تحسين صحة الأمهات والأطفال والأسر بشكل عام.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة مازالت مستمرة، ومن المتوقع أن تستمر في المراحل القادمة لتوفير المزيد من الخدمات الصحية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة في محافظة أسيوط والمناطق المحيطة بها.