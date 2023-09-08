بوتين يُشيد بمشروع نووي روسي جديد "مُثير للإعجاب"

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن المشروع الجديد حول فيزياء كثافة الطاقة العالية في مركز ساروف النووي مهم لقدرة روسيا الدفاعية وهو مُثير للإعجاب، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وقال بوتين خلال لقاء مع العلماء الشباب من المركز النووي الفيدرالي الروسي في مدينة ساروف بمقاطعة نيجني نوفغورود: "أدرك مدى أهمية ذلك بالنسبة للاقتصاد ولزيادة القدرة الدفاعية للبلاد، وأنا على دراية ببعض الإنجازات في هذا المجال. وأتمنى لكم المزيد من النجاح".

كما أكد أن المشروع الجديد مُثير للإعجاب وهو "نوع من الخيال".

وأشار بوتين في وقت سابق إلى أن روسيا محصنة ضد الصدمات الخارجية في قطاع الطاقة، وتحتفظ بمراكز رئيسية في هذا القطاع.

تصريح جديد من "بوتين" بشأن النزاع في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن الغرب أثار عمدًا النزاع في أوكرانيا من أجل كبح تنمية موسكو.

واستذكر بوتين خلال لقاء مع العلماء الشباب من المركز النووي الفيدرالي الروسي في مدينة ساروف بمقاطعة نيجني نوفغورود محادثته السابقة مع المتخصصين من المركز عام 2014، وقال: "عندما بدأ من يكنون لنا الحقد في اتخاذ الخطوات الأولى في محاولات الحد من سيادتنا التكنولوجية، وإعاقة تنميتنا، عندها تحدثنا عن ضرورة اتخاذ خطوات حثيثة لضمان سيادتنا التكنولوجية".