حملة توعية بوسائل تنظيم الأسرة وتوفير الأدوية المجانية بقرية المناشي فى أسيوط

تم تنظيم حملة توعوية ناجحة في قرية المناشي بمركز ديروط في محافظة أسيوط، تحت إشراف الدكتور جمال حريز، مدير الإدارة الصحية بديروط، وبتعليمات من الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط. وقد تضمنت الحملة توعية حول وسائل تنظيم الأسرة وتوقيع الكشوف الطبية بالمجان، بالإضافة إلى توفير الأدوية المجانية في عيادة تنظيم الأسرة بالقرية.

تابع الدكتور محمود عبدالعاطي مدير تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بديروط وفريق من مشرفات الصحة والتمريض لضمان نجاح الحملة. وقد شاركت مرفت محمد، مشرفة نوادي المرأة، ونجاه علي، مشرفة الرائدات، وعبير عنتر، مشرفة تمريض تنظيم الأسرة، في توعية النساء في القرية عن أهمية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وقد قامت ميرفت إبراهيم، المسئولة عن الإعلام بالإدارة الصحية بديروط، بتنظيم ندوة توعوية شاركت فيها نساء القرية. تم مناقشة الأمور المتعلقة بالصحة الإنجابية وتوضيح أهمية وسائل تنظيم الأسرة لتحقيق صحة جيدة وحياة أفضل للنساء.

وتعد هذه الحملة تجربة ناجحة في توعية المجتمع حول مسائل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتأتي في إطار جهود وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية المهمة للمجتمع. وقد أبدى الأهالي ارتياحهم للحملة وتفاعلوا بإيجابية مع المعلومات والنصائح المقدمة.

يُعد تنظيم الأسرة ورعاية الصحة الإنجابية من الأمور الهامة في تحسين صحة الأسرة والمجتمع بشكل عام. ويأتي دور المشرفات والمسئولين الصحيين في تقديم المعلومات والمساعدة في توفير الخدمات المجانية للأفراد

تهدف هذه الحملة التوعوية إلى تمكين النساء في قرية المناشي من المعلومات الضرورية للمحافظة على صحتهن وتنظيم أسرهن بشكل سليم. وتعد هذه الجهود المشتركة بين وزارة الصحة والإدارة الصحية بديروط مثالًا يحتذى به في تعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة.

حملة توعية بوسائل تنظيم الأسرة وتوفير الأدوية المجانية في قرية المناشي بديروط

حملة توعية بوسائل تنظيم الأسرة وتوفير الأدوية المجانية في قرية المناشي بديروط

حملة توعية بوسائل تنظيم الأسرة وتوفير الأدوية المجانية في قرية المناشي بديروط

حملة توعية بوسائل تنظيم الأسرة وتوفير الأدوية المجانية في قرية المناشي بديروط

حملة توعية بوسائل تنظيم الأسرة وتوفير الأدوية المجانية في قرية المناشي بديروط

حملة توعية بوسائل تنظيم الأسرة وتوفير الأدوية المجانية في قرية المناشي بديروط

حملة توعية بوسائل تنظيم الأسرة وتوفير الأدوية المجانية في قرية المناشي بديروط

حملة توعية بوسائل تنظيم الأسرة وتوفير الأدوية المجانية في قرية المناشي بديروط

حملة توعية بوسائل تنظيم الأسرة وتوفير الأدوية المجانية في قرية المناشي بديروط

حملة توعية بوسائل تنظيم الأسرة وتوفير الأدوية المجانية في قرية المناشي بديروط

حملة توعية بوسائل تنظيم الأسرة وتوفير الأدوية المجانية في قرية المناشي بديروط

حملة توعية بوسائل تنظيم الأسرة وتوفير الأدوية المجانية في قرية المناشي بديروط