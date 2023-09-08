تم تنظيم حملة توعوية في قرية صنبو بمركز ديروط في محافظة أسيوط، تحت إشراف الدكتور جمال حريز، مدير الإدارة الصحية بديروط. جاءت هذه الحملة بناءً على تعليمات الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط. وقد هدفت هذه الحملة إلى توعية السكان حول وسائل تنظيم الأسرة وأهمية الكشف الطبي المجاني وتوفير الأدوية.

تمت الحملة بجهود كبيرة من قبل العديد من المسئولين الصحيين، بمتابعة الدكتور محمود عبدالعاطي، مدير تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بديروط، ومرفت محمد، مشرفة نوادي المرأة بالإدارة الصحية بديروط، ونجاه علي، مشرفة الرائدات بالإدارة الصحية بديروط، وعبير عنتر، مشرفة تمريض تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بديروط.

وتولت ميرفت إبراهيم، مسئولة الإعلام بالإدارة الصحية بديروط، تنظيم ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأهمية وسائل تنظيم الأسرة. حضرت الندوة العديد من النساء في القرية، وتم توضيح أهمية الاهتمام بصحة المرأة وكيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة الفعالة.

بالإضافة إلى ذلك، تم توفير الكشف الطبي المجاني للنساء في عيادة تنظيم الأسرة بقرية صنبو، حيث استفادت العديد من النساء من هذه الخدمة الهامة. كما تم توفير الأدوية المجانية للحالات التي تحتاج إلى العلاج، بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للسكان.

تأتي هذه الحملة القيمة ضمن جهود الوزارة في تعزيز الوعي الصحي وتوفير الخدمات الصحية للمجتمع. وقد لاقت إقبالاً كبيراً من قبل سكان قرية صنبو الذين استفادوا من المعلومات والخدمات التي تم تقديمها خلال الحملة التوعوية.

تعكس هذه الحملة التوعوية الأهمية الكبيرة لتوفير الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة للنساء في قرى الريف المصري. وتشكل نموذجاً يحتذى به في تعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات.

حملة توعية حول وسائل تنظيم الأسرة والكشف الطبي والأدوية المجاني بقرية صنبو

حملة توعية حول وسائل تنظيم الأسرة والكشف الطبي والأدوية المجاني بقرية صنبو

حملة توعية حول وسائل تنظيم الأسرة والكشف الطبي والأدوية المجاني بقرية صنبو

حملة توعية حول وسائل تنظيم الأسرة والكشف الطبي والأدوية المجاني بقرية صنبو