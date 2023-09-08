فريق "الموسيقى والكورال" بقسم التربية الموسيقية بنوعية أسيوط ينشدون مجموعة من الأغاني

تم تنظيم حفل فني رائع لفريق الموسيقى والكورال بقسم التربية الموسيقية في كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، بقيادة المايسترو منتصر القللى، رئيس قسم التربية الموسيقية في الكلية. قد شارك في تنظيم الحفل المشرف الفني والإداري للفريق، ومودي نشأت، المعيد بقسم التربية الموسيقية وهو مدرب وموزع وقائد الفريق، بالإضافة إلى سلمى مجدي سليم من قسم التربية الموسيقية.

تعتبر جامعة أسيوط من الجامعات التي تولي رعاية الموهوبين أولوية قصوى، حيث تعمل جاهدة على تعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين ودعمهم، بهدف بناء جيل من الكوادر الشبابية المؤهلة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر. تكرس الجامعة جهودها لهذا الغرض تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية.

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، طلاب فريق كورال جامعة أسيوط بقيادة المايسترو الدكتور منتصر القللي، على جمال أصواتهم وأدائهم المتميز للأغاني. أكد الدكتور المنشاوي أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لدعم وتطوير المواهب المختلفة للطلاب في جميع المجالات، وتهدف لصقل مهاراتهم الموهوبة في فنون الجمال.

يتكون فريق "الموسيقى والكورال" بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية- جامعة أسيوط من 50 طالبًا وطالبة موهوبين في العزف والغناء من مختلف المستويات الدراسية في قسم التربية الموسيقية، سواء في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا. يقدم الفريق عروضًا فردية وجماعية بتوزيعات كورالية متميزة.

يشارك الفريق في جميع احتفالات الجامعة بمناسبات دينية مثل المولد النبوي الشريف، والمناسبات الوطنية مثل احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر والعاشر من رمضان وثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية. كما يشارك الفريق في فعاليات مختلفة مثل حفل استقبال الضيوف والمشاركة في المسابقات الفنية على مستوى الجامعات المصرية، مثل ملتقى إبداع لطلاب كليات التربية النوعية والمهرجانات الغنائية.

بهذا الحدث الفني الرائع، تعزز جامعة أسيوط دورها في تنمية المواهب الفنية وتشجيع الطلاب الموهوبين في الفنون الموسيقية. تأمل الجامعة أن يستمر هذا الفريق في تقديم عروضه المبهرة والمتميزة في المستقبل.