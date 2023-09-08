الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 08:41 م 9/8/2023 8:41:51 PM

من أبرز الإيجابيات التى تقوم بها الدولة الاهتمام الواضح بذوى الاحتياجات الخاصة الذين تضعهم القيادة السياسية دائماً على رأس أولوياتها.. وفى الأيام الأخيرة ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة صندوق «قادرون باختلاف» بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحسن شحاتة، وزير العمل، وعدد من المسئولين فى الوزارات المعنية؛ لوضع خارطة طريق للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة من ذوى القدرات الخاصة وأصحاب الهمم والعزيمة، وتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم والعمل على إتاحة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم بما يسهم فى تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية فى مختلف المجالات والقطاعات.

ويأتى هذا الاهتمام الكبير نظراً لما يتمتع به الكثير من أبناء هذه الفئة من مواهب وقدرات تجعلهم متميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم فى مختلف المجالات. ويعتبر صندوق «قادرون باختلاف» هو أحد أهم وسائل تحقيق هذه الأهداف، خاصة أنه قد تم إعداد ضوابط لتنظيم أوجه صرف موارد الصندوق وتحديد اختصاصات مجلس إدارته ورسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الصادرة عنه وإدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها واتخاذ ما يلزم لتنمية موارده. وسوف يقوم بتوفير منح دراسية بالمدارس والجامعات والمعاهد بالداخل والخارج وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمساهمة فى تشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة مع دعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى، بالإضافة إلى المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم والمساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين منهم، والمساهمة فى تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

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