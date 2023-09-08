روسيا تُحبط مُحاولة أوكرانية إرهابية بطائرات مُسيّرة

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، إحباط محاولة نظام كييف بتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية وتم اعتراض 3 مسيرات في سماء مدينة بريانسك وتدمير 2 منها، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت الدفاع الروسية أنه في حوالي الساعة 17:30 من اليوم 8 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف في تنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية.

منظومات الدفاع الجوي

واعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة فوق مقاطعة بريانسك، جنوب غربي البلاد، 3 طائرات مسيرة، وتمكنت من تدمير اثنتين منها في الأجواء.

وفي الخامس من سبتمبر الجاري، أعلنت الدفاع الروسية أيضا إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك.

وقالت الوزارة: "في 5 سبتمبر، في حوالي الساعة 23:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية. وقد تم تدمير مركبة جوية مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي على أراضي مقاطعة بريانسك".

هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يتابع الجيش الروسي في إحباط محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويعمل على تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.