مخدرات وأثار.. أبرز محاكمات سبتمبر الجاري بجنايات جنوب الجيزة

تشهد أروقة محكمة جنايات جنوب الجيزة، خلال الشهر الجاري العديد من الأحكام في قضايا مختلقة منها القتل والتنقيب عن الاثار واخرى الإتجار في المواد المخدراة، وعبر التقرير التالي تعرض "بوابة الوفد" لكم أبرز القضايا التي سيتم إصدار حكم بها خلال شهر سبتمبر الجاري.

تأجيل محاكمة شقيقين وصديقهما لاتهامهم بالشروع في قتل شخص وزوجته لـ 9 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة شقيقين وصديقهما، لاتهامهما بالشروع في قتل شخص وزوجته وحرق شقتهما بمنطقة إمبابة، لخلافات حول الميراث، لجلسة 9 سبتمبر المقبل، للمرافعة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 2080 لسنة 2023 جنايات إمبابة، أن "ح . م"، 47 سنة، وشقيقه "م . ح "، 40 سنة، وصديقهما "ع . م"، 19 سنة، في يوم 26 فبراير الماضي، شرعوا في قتل "أ . م"، وزوجته "د . م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أدوات "زجاجة بنزين" قاموا باستخدامها في وضع النار عمدا بمسكنهما قاصدين إزهاق روحهم إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إطفاء الحريق بمحل الواقعة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين وضعوا النار عمدا في مسكن المجني عليهما سالفي الذكر بأن قام المتهم الثالث بسكب مواد معجلة للاشتعال "بنزين" تحصل عليه من المتهم الثاني وقاما بإشعال النيران في "ورقة" وإلقائها بمحل الواقعة حال تواجد المتهم الأول رفقتهما للشد من أزرهما، فامتدت ألسنة اللهب إلى داخل المسكن، ونتج عن ذلك حريق محتويات الشقة بالكامل والتي قدرت بنحو 300 ألف جنيه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة "زجاجة بنزين" دون مسوغاً قانونياً أو مبررا من الضرورة المهنية والحرفية والتي استخدموها في ارتكاب الجرائم موضوع الاقامات السابقة.

تأجيل محاكمة عامل محارة بتهمة قتل شقيقته بـ"إيشارب" لسرقتها بالجيزة لجلسة 20 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، النظر في محاكمة عامل محارة لاتهامه بقتل شقيقته لسرقتها لجلسة 20 سبتمبر المقبل.

وكشف أمر الإحالة المتهم ف .أ في يوم 28 أبريل من العام الماضى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قتل شقيقته نورا عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها بغية سرقتها وذلك بأن دلف إلى مسكنها وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا لشل مقاومتها واستهل غطاء رأسها "ايشارب" وأحكمه حول رقبتها معتصرا إياه قاصدا من ذلك إزهاق روحها فاحدث بها الإصابات.

وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى إذ انه في ذات الزمان والمكان : سرق المنقول "الهاتف الخلوي " المبين وصفا بالأوراق والمملوك ل / ن ا بإن قام بسرقته من داخل مسكنها عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تأجيل محاكمة 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر لجلسة 24 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 7 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض فى منشأة القناطر، لجلسة 24 سبتمبر الجاري.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "م . ص.ع. م"، "أ. ح. ع"، "م .ا"، "م .ح.م"، "ص . ع. م"، "أ .ا.س"، "أ .ا.س"، للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم بعد أن وجهت إليهم تهمة التنقيب عن الآثار، وذلك على خلفية التحقيقات 9238 لسنة 2022 منشأة القناطر.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أحدثوا حفرة بعمق 7 أمتار بقطعة أرض فضاء، بواسطة الأدوات المتحفظ عليها، بحثا عن الآثار.

وردت معلومات لرئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار بقطعة أرض بجوار مقابر قرية الجلاتمة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 7 أشخاص، بينهم عاملين أبناء عمومة، يمتلكان قطعة الأرض.

وتم العثور على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات يستخدمونها في التنقيب، وموتور لشفط المياه، بمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

27 سبتمبر.. تأجيل محاكمة متهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر بالعجوزة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة شاب؛ لاتهامه بقتل شخص والشروع في قتل آخر بسلاح ناري داخل قهوة بمنطقة العجوزة، لجلسة 27 سبتمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.

وصدر القرار، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، وحسين محمود فخري، وأسامة الأمير تادرس، وأمانة سر صلاح السيد، وممدوح عبد الرشيد.

وأسندت التحقيقات، في القضية رقم 11300 لسنة 2022 جنايات العجوزة، أن المتهم "ي. ح" 24 سنة، عاطل، في يوم 11 سبتمبر عام 2022، قتل عمدا المجني عليه "س. م"، مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه "م. أ"، وأعد لهذا الغرض السلاحين الناريين وذخائرهما، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه الأخير، وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدا قتله، إلا أنه حاد عن هدفه وأصابت إحدى تلك الأعيرة المجني عليه الأول فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات، أنه اقترنت جناية القتل بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليه الثاني مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وتوجه إلى مكان تواجده، وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة استقرت بأنحاء متفرقة بجسده فأحدث إصابته، قاصدا من ذلك قتله إلا أنه خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به، وهو تدراك المجني عليه إصابته بالعلاج.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم أحرز سلاحين ناريين وذخائر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

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