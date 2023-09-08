وكيل صحة قنا يشارك في الجلسات الختامية للمؤتمر العالمي للسكان

أنهت وزارة الصحة والسكان اليوم فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، والذي انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 5 وحتي 8 سبتمبر، وذلك بمشاركة الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فى عدد من جلسات الحوار المشتركة، والتي نظمتها الوزارة برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

أشار الدكتور محمد أن الجلسات الحوارية ناقشت الوضع الحالي لخدمات تنظيم الأسرة في مصر وفرص تحسين تلك الخدمات والتوسع فيها.

أضاف بدران، أن المؤتمر قد ناقش في ختامه سبل تحسين الفجوة في الخدمات الصحية من خلال زيادة أعداد المهنيين الصحيين المؤهلين بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أشار بدران أن المؤتمر قد تطرق لمناقشة ما حققته مصر في مجال الرعاية الصحية وسبل الوصول إلي رعاية أولية قوية.

هذا وأكد المؤتمر دور المجتمع المدني في دعم قطاع الصحة والسكان من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وشهد المؤتمر في ختامه كلمة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والتي وجَّه فيها الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي رعايته وتشريفه للمؤتمر.