مفيدة للشعر| طريقة عمل لفائف الكوسا بالبشاميل وجبن الفيتا
لفائف الكوسا بالبشاميل من الأكلات الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي وتحتوي على العديد من الفيتامينات المغذية للشعر، وفيما يلي نقدم لك طريقك تحضيرها مع جبن الفيتا.
المقادير
- الكوسا : 500 جرامًا
- صلصة طماطم : كوب
- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)
- جبن الشيدر : كوب
- جبن فيتا : كوب
- صلصة البشاميل : حسب الحاجة
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)
- ريحان : ملعقة كبيرة (مفروم)
- ملح : ملعقة صغيرة
- سماق : نصف ملعقة صغيرة
-فلفل أسود : رشّة
طريقة تحضير لفائف الكوسا بالبشاميل وجبن الفيتا
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، واتركيه يسخن لمدة 20 دقيقة.
- في وعاء، اخلطي جبنة الشيدر، والفيتا، والبقدونس المفروم، والريحان، والسماق، والملح، والفلفل الأسود.
- قلبي الخليط جيدا.
- اغسلي الكوسا ثم قطعيها إلى شرائح طولية رفيعة.
- تبلي شرائح الكوسا بالقليل من الملح والفلفل الأسود.
- حضري مقلاة على نار متوسطة، وادهنيها بالقليل من الزيت.
- شوحي شرائح الكوسا حتى تطرى.
- احشي كل شريحة كوسا بملعقة كبيرة من حشوة الجبن.
- لُفي الكوسا على شكل رولات.
- حضري قالب بايركس وضعي في قاعه صلصة الطماطم.
- رصي رولات الكوسا المحشية في القالب.
- اسكبي البشاميل، ووزعي جبنة الموزاريلا على سطح رولات الكوسا.
- أدخلي الكوسا للفرن المحمى لمدة حوالي 20 دقيقة.
- انقلي الكوسا في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.