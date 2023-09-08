مفيدة للشعر| طريقة عمل لفائف الكوسا بالبشاميل وجبن الفيتا

لفائف الكوسا بالبشاميل من الأكلات الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي وتحتوي على العديد من الفيتامينات المغذية للشعر، وفيما يلي نقدم لك طريقك تحضيرها مع جبن الفيتا.

المقادير

- الكوسا : 500 جرامًا

- صلصة طماطم : كوب

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- جبن الشيدر : كوب

- جبن فيتا : كوب

- صلصة البشاميل : حسب الحاجة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- ريحان : ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- سماق : نصف ملعقة صغيرة

-فلفل أسود : رشّة

طريقة تحضير لفائف الكوسا بالبشاميل وجبن الفيتا