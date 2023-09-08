قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن زي المعلمين والطلاب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا عاجلاً، بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس، خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، بهدف الحفاظ على الانضباط والقيم الوطنية.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، إلزام المعلمين بارتداء الملابس التي تليق بمكانتهم، باعتبارهم قدوة يحتذى بها، وطلاب المدارس بالزي المدرسي الموحد، طوال العام الدراسي الجديد.

كما قرر الوزير تخصيص الحصة الأولى لكل المراحل التعليمية في العام الدراسي الجديد، للحديث عن المشروعات القومية، والولاء والانتماء، والتأكيد على الثوابت الوطنية، من خلال إذاعة الأغاني الوطنية، والأغاني التي تقدر المعلم والمدرسة، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني في أثناء طابور الصباح، بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدينية.

وشدد الوزير على بذل كافة الجهود الممكنة، لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله، وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، وتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا عاجلًا، بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، بهدف الحفاظ على الانضباط والقيم الوطنية.