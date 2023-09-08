سعر الفول خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الجمعة للمستهلك

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أسعار الفول.. جاءت أسعار الفول خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية والمحلية للمستهلك مستقره وثابته على أخر معدلات سعرية شهدتها مُنذ أسبوع مضى، وسجل سعر الفول البلدي استقرارًا بنحو 38 جنيهًا للكيلو، كما استقر سعر العدس المستورد بنحو 46 جنيهاً للكيلو.

وفي هذا الصدد تواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفول ومشتقاته خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية والمحلية للمستهلك، حيث يُعد الفول من أهم الاطباق الغذائية التي يعتد عليها المصريين كوجبة اساسية كل يوم، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

أسعار الفول اليوم الجمعة في الاسواق المحلية

الفول

سجل سعر الفول البلدي استقرارًا بنحو 38 جنيهًا للكيلو.

بينما ثبت سعر الفول المستورد اليوم لـ 35 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار العدس بجبة استقرارًا نحو 46 جنيهاً للكيلو.

كما استقر سعر العدس المستورد بنحو 46 جنيهاً للكيلو.

ورغم حالة الاستقرار الذي يشهدها سعر الفول اليوم، إلا أنه قد يفاجئ المصريين بالارتفاع المعتاد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وبناءً على تلك الأسعار، نرصد معكم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفول البلدي في بعض الأحيان سواء كانت في أسواق البيع بالتجربة، أو أسواق البيع بالجملة وتتضمن تلك الأسباب الآتي:

أسعار الفول الانجليزى اليوم

ومن أسباب تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفول البلدي، تراجع مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الفول البلدي بفارق يقدر بنحو ثلاثين ألف فدان، إلى جانب الاهتمام والتوسع في زراعة محاصيل آخرى كالقمح، وغيرها، مما يؤثر على المحصول الوارد من الفول وبالتالي يؤثر على سعره المتداول، وأيضًا الاعتماد الأكبر للفترات الحالية سوف يكون على استيراد الفول من الخارج وليس على زراعته بنفس القدر السابق وذلك يعد عامل لزيادة سعره.