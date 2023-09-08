ضمن "100 يوم صحة".. 63 عملية مجانية بمستشفيات صحة أسيوط اليوم

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط اليوم الجمعةاستمرار إجراء العمليات المجانية بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة

حيث اجرت مستشفيات الصحة بمحافظة اسيوط اليوم الجمعة عدد 63 عملية جراحية بالمجان للمرضي غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي حيث اجرت مستشفي ديروط المركزي بقيادة دكتور رمضان احمد مدير مستشفي ديروط المركزي اليوم الجمعة عدد 16 عملية جراحية مجانية بواسطة دكتور محمد فوزي احمد ودكتور أحمد رافت غانم ودكتور محمد الخطيب ودكتور أحمد علي حسين ودكتور ودكتور رمضان محمد ودكتور سامر ودكتور ناجح هواري ودكتور محمود عبد الباسط ودكتورة منار ابراهيم ودكتورة دعاء هاني ومعاونة أطباء التخدير دكتور ياسر محمد عبد المالك ودكتور محمد عبد التواب ..وبمعاونة فريق من هيئة التمريض بالمستشفي

فيما أجرت مستشفى الغنايم المركزي بقيادة دكتور حسام خميس مدير مستشفى الغنايم المركزي عدد 7 عمليات جراحية مجانية اليوم الجمعة تنوعت بين 3 عمليات استئصال لحمية ولوزتين قام باجرائها دكتورة اسماء احمد بخيت ودكتور محمد جمال عمران بمعاونة طبيب التخدير دكتور نور احمد عيسي ... وعدد 2 استئصال مرارة و 2 فتق اربي قام باجرائها دكتور مختار داوود بمعاونة طبيب التخدير دكتور حسام زارع

بينما أجرت مستشفي الايمان العام بمدينة اسيوط بقيادة دكتور محمد جمال احمد مدير مستشفى الايمان العام اليوم الجمعة 8 عمليات مجانية تنوعت بين 7 عمليات جراحة و 1 عملية عظام

بينما اجرت مستشفي منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور ايهاب حكم مدير مستشفى الصحة الإنجابية 8 حالات ولادة قيصرية .. بواسطه دكتور روماني نادي ودكتور روماني وديع ودكتور شحاته عثمان ودكتور عماد عطيه بمعاونة طبيبه التخدير دكتورة هاله محمود..

وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط بقيادة دكتورة وفاء زين العابدين مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال الإيمان القديمة تم إجراء 2 عملية قيصرية ...

وفي مستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور ايمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي تم اجراء عدد 8 حالات في قسم الاصابات والطوارئ.. اصابات متعدد.. بواسطة دكتور عبد الباقي محمود اخصائي الجراحه.. ودكتور ميلاد مراد يوسف اخصائي العظام.. بمعاونة دكتور هيثم علاء الدين كمال. أخصائي التخدير

وأجرت مستشفى القوصية المركزى بقيادة دكتور وليد احمد انور رياض اليوم الجمعه عدد 14 عملية مجانية تنوعت بين 6 عمليات انف وأذن و5 عمليات نساء و2 عملية عظام و 1 عملية جراحة عامة وأجريت العمليات بواسطة دكتور محمد سعد ودكتورة سناء محمد ودكتور أحمد علي بقسم النساء والولادة ودكتور بيشوى سامى بقسم العظام ودكتور مدحت رمضان بقسم الجراحه ودكتورة رانيا نبيل ودكتور ميخائيل ميخا بقسم الانف والاذن وبمعاونة أطباء التخدير دكتور ريمون مزرق ودكتور إبرام فرج ومعاونة فريق التمريض حكيمه سمير وغاده عثمان ودينا فتحى وريهام محمود ودعاء مرزق وايراندا عبد الحافظ وناديه اسماعيل ومحمد عبد السلام

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والاطقم الطبية للنهوض بصحة المجتمع الاسيوطي وتقديم كل الخدمات الممكنة لمساعدة المواطنين وخاصه ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي والغير القادرين علي تكاليف العلاج وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

من جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القطاع الصحي يولي اهتماماً كبيراً بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضي والمترددين علي المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط وخاصة غير القادرين على تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ومن هذا المنطلق تقوم العديد من مستشفيات اسيوط بإجراء العمليات المجانية لغير القادرين كل يوم جمعة... موجهاً الشكر والتقدير للأطقم الطبية والفنية وإدارة المستشفيات علي الجهود المبذولة في خدمة المرضي

جدير بالذكر أن يأتى ذلك استمراراً للجهود المبذولة في إجراء العمليات المجانية يوم الجمعة من كل أسبوع بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة أسيوط لخدمة المواطنين والمرضى وتوفير كل الخدمات الطبية للمترددين علي المنشآت الصحية بالمحافظة وبناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ورعاية وإشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء أسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والاذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

اليوم 63 عملية مجانية بمستشفيات صحة اسيوط ضمن مبادرة 100 يوم صحة

اليوم 63 عملية مجانية بمستشفيات صحة اسيوط ضمن مبادرة 100 يوم صحة

اليوم 63 عملية مجانية بمستشفيات صحة اسيوط ضمن مبادرة 100 يوم صحة

اليوم 63 عملية مجانية بمستشفيات صحة اسيوط ضمن مبادرة 100 يوم صحة

اليوم 63 عملية مجانية بمستشفيات صحة اسيوط ضمن مبادرة 100 يوم صحة

اليوم 63 عملية مجانية بمستشفيات صحة اسيوط ضمن مبادرة 100 يوم صحة

اليوم 63 عملية مجانية بمستشفيات صحة اسيوط ضمن مبادرة 100 يوم صحة

اليوم 63 عملية مجانية بمستشفيات صحة اسيوط ضمن مبادرة 100 يوم صحة

اليوم 63 عملية مجانية بمستشفيات صحة اسيوط ضمن مبادرة 100 يوم صحة

اليوم 63 عملية مجانية بمستشفيات صحة اسيوط ضمن مبادرة 100 يوم صحة

اليوم 63 عملية مجانية بمستشفيات صحة اسيوط ضمن مبادرة 100 يوم صحة