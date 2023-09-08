رودري: الكرة الأوروبية اصبحت مطمع للدوري السعودي

أسدل الستار على فترة الانتقالات بدوري روشن السعودي للمحترفين، ليسجل الميركاتو الأقوى بين الدوريات المختلفة حول العالم نظرا لتعاقده مع صفقات سوبر عالمية.

الدوري السعودي

ونجحت أندية الدوري السعودي، فى ضم عدد كبير من نجوم بالدوريات العالمية بمختلف انتمائاتها لتثير جدلًا على المستوي العالمي.

رودري

وكشف الإسباني رودري، لاعب وسط منتخب إسبانيا ونادى مانشستر سيتي الإنجليزي، فى تصريحاته عبر وسائل الاعلام عن مدى استيائه بالانتقالات التى تمت بالدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة.

وأكد:"الكرة الأوروبية اصبحت مطمع للدوري السعودي، وبذلك تسجل خسائر كبيرة عالمية، بحكم المبالغ المالية التي يقدمونها للتعاقد مع نجوم عالميين".

وانتقل جابري فيجا إلى نادي أهلي جدة السعودي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية ليلحق بالصفقات العالمية التى أبرمها دوري روشن الفترة الأخيرة.

ونجح نادي الأهلي في خطف صفقة الشاب الإسباني جابري فيجا، كأكثر صفقات الراقي إنفاقًا بقيمة 40 مليون يورو.