إنتهاء الميركاتو الصيفي بـ الدوري السعودي بـ 213 صفقة

إنتهي موسم الإنتقالات الصيفية لـ الدوري السعودي، أمس الخميس في تمام الثانية عشلر منتصف الليل، ليسفر عن عدد مهول من الصفقات وصل إلي 213 صفقة أتمتها الأندية السعودية.

القيمة السوقية لـ الدوري السعودي ترتفع

وأسهمت الصفقات القوية التي أبرمتها الأندية مع كبار نجوم كرة القدم العالميين في رفع القيمة السوقية لـ الدوري السعودي من 843.05 مليون يورو في أغسطس الماضي إلى مليار و180 مليون يورو حاليًا.

وتتصدر القارة الأوروبية قائمة عدد اللاعبين القادمين إلى الدوري السعودي بـ 45، أكثرهم من البرتغال، وفرنسا، تليها إفريقيا بـ 35، ثم أمريكا الجنوبية بـ 21، وآسيا بلاعبين.

وحصل المدافعون ولاعبو الوسط بالحصة الأكبر في الميركاتو، بـ 132 لاعبًا، إضافة إلى 61 مهاجمًا، و20 حارس مرمى. ويأتي الحزم في مقدمة الأندية الأكثر تسجيلًا بـ 19 لاعبًا يليه الخليج بـ 18، ثم الأخدود والرياض بـ 17، ثم الأهلي بـ 15 صفقة، والتعاون 14، بينما يعد الوحدة الأقل تسجيلًا بـ 5.

الحزم

طلال العبسي - الاهلي

محمد الثاني - أحد

نواف الحبشي - الرياض

ماجد الغامدي - أحد

سلطان تنكر - جدة

التونسي أيمن دحماني - الصفاقسي

الجزر القمري فايز سليماني - كورتريك

البرتغالي أنطونيو توزي - النصر الامارات

البرازيلي فينيسيوس جويس - غريميو

يوسف المزيريب - الباطن

عمار النجار - ضمك

خليل العبسي - الطائي

يزيد البكر - التعاون

منصور الشمري - النصر

البرازيلي برونو فيانا - كروزيرو

الجامبي باداموسي - تشوكاريتشكي

ماجد قشيش ـ النصر

ريان الموسى ـ ضمك

محمد ابو سبعان ـ التعاون

الخليج

بندر المطيري ـ الفيحاء

عبد الله آل سالم ـ الاتفاق

سعيد آل حمسل ـ ابها

البرتغالي إيفو رودريجيز ـ فاما ليكاو

حمد العبدان ـ الهلال

البرتغالي بيدرو ريبوتشو ـ ليخ بزنان

عبد الإله هوساوي ـ الاتحاد

البرتغالي ليساندرو لوبيز ـ تخوانا

خالد السميري ـ الاتحاد

فواز الطريس ـ الهلال

الكوري الجنوبي وو يونج ـ السد

البوسني إبراهيم سيهيتش ـ قونيا

منصور حمزي ـ ضمك

رائد أزيبي ـ النصر

المصري محمد شريف ـ الاهلي

الألماني خالد ناري ـ باوك

عارف آل حيد ـ العدالة

محمد الخيبري ـ الهلال

الأخدود

الكولومبي بيدروزا ـ الباطن

البرازيلي باولو فيتور ـ شافيز

عوض خميس ـ الرائد

حمد آل منصور ـ النصر

حسين شيعان ـ الشباب

عبد العزيز العويرضي ـ النصر

الروماني فلورين تاناسي ـ الجزيرة

الجورجي سولومون ـ لوموكتيف

الروماني أندريه بوركا ـ كلوج

عبد الرحمن الريو ـ الفيصلي

المصري أحمد مصطفى ـ سموحة

الإسباني أليكس كويادو ـ بيتيس

سعيد الربيعي ـ الشباب

حسن الحبيب ـ الفتح

الكاميروني ليندر تاوامبا ـ التعاون

مراد خضري ـ الاهلي

النيجيري سافيور جودوين ـ بيسا

الرياض

الزيمبابوي موسونا ـ الطائي

عبد الهادي الحراجين ـ الحزم

حسين النويقي ـ الخليج

الأوروجوياني كامبانيا ـ الباطن

محمد آل عقيل ـ نجران

عبد الرحمن الشمري ـ القيصومة

الروماني ألين توسكا ـ غازي عنتاب

المالي بيراما توري ـ اوكسير

أحمد عسيري ـ التعاون

زيد البواردي ـ الشباب

صالح آل عباس ـ الخليج

علي الزقعان ـ الفيحاء

عبد العزيز العرياني ـ الاتحاد

البلجيكي أرسلان اجيتش ـ شباب الاهلي

أمير كردي ـ الوحدة

الجابوني ديديه ديونج ـ ملطا سبور

الإسباني خوانمي ـ ريال بيتيس

التعاون

فهد العبد الرزاق ـ الرياض

وليد الأحمد ـ الفيصلي

أحمد باحسين ـ هجر

البرازيلي فلافيو داسيلفا ـ طرابزون

سطام الروقي ـ الهلال

عبد الملك الشمري ـ الرائد

معاذ فقيهي ـ الهلال

البرازيلي ماتيوس كاسترو ـ ناقويا

البرازيلي أندري جيريتو ـ نانت

سعد الناصر ـ الهلال

أحمد أشرف ـ الفيصلي

الجامبي موسى بارو ـ بولونيا

البرازيلي جواو بيدرو ـ الوحدة

إياد مدني - الأهلي

عبد الفتاح آدم ـ النصر

صالح الوحيمد ـ الاتحاد

الأهلي

سميحان النابت ـ التعاون

فهد الرشيدي ـ التعاون

عبد الله عطيف ـ الهلال

السنغالي ميندي ـ تشلسي

البرازيلي روبيرتو فيرمينيو ـ ليفربول

الجزائري رياض محرز ـ مانشستر سيتي

الفرنسي آلان ماكسيمين ـ نيوكاسل

بسام الحريجي ـ الباطن

الإيفواري كيسيه ـ برشلونة

البرازيلي إيبانزـ روما

التركي ديميرال ـ أتلانتا

الإسباني جابري فيجا ـ سلتا فيجو

فراس البريكان ـ الفتح

سعد بالعبيد ـ التعاون

عبد الله العمار ـ ضمك

أبها

مشعل المطيري ـ أحد

محمد ناجي ـ الباطن

صالح القميزي ـ الفيصلي

يوسف آل عقيل ـ نجران

محمد العوفي ـ الاتحاد

البولندي كريتشوفياك ـ الشباب

الغيني فرانسوا كامانو ـ لوكوموتيف

الروماني تاتاروشانو ـ ميلان

الأرجنتيني نيجويرا ـ ستوديان تيس

أحمد عبده ـ الشباب

الكاميروني إكامبي ـ ليون

زياد الصحفي ـ التعاون

حسن العلي ـ الأهلي

الفيحاء

أحمد الكسار ـ الفيصلي

نواف الحارثي ـ العين

عبد الرحمن العنزي ـ العروبة

الزامبي فاشن ساكالا ـ رينجرز

البوسني جوكو سيمروت ـ ستاندر

النيجيري هنري أونيكورو ـ اضنا

عبد الرؤوف الدفيل ـ هجر

متعب الخالدي ـ القادسية

الإيفواري كونان ـ النصر

المغربي عبدالحميد صابيري ـ فيورنتينا

راكان الكعبي ـ الاتفاق

يوسف حقوي ـ النصر

الطائي

الألماني روبرت باورـ سينيت

الغاني بيرنارد مينساه ـ قيصر سبورت

الهولندي فيرجيل ميسيدجان ـ تفينتي

إبراهيم النخلي ـ ضمك

راكان الشملان ـ الباطن

عبد الرحمن الحارثي ـ العين

عبد الفتاح عسيري ـ ماريهامن

طارق عبد الله ـ التعاون

التشيلي إنزو روكو ـ التشي

الروماني أندريه كورديا ـ ستيوا

الكرواتي دوجاندزيتش ـ ستيوا

ضمك

حسن أبو شرارة - الكوكب

سلطان فقيهي - الحزم

أحمد حريصي - القيصومة

فهد الجهني - الطائي

عبد الله القحطاني- الفيصلي

عبد العزيز البيشي - الاتحاد

نور الرشيدي - التعاون

الكاميروني نكودو - بشكتاش

الزامبي آسان سيساي ـ ليتشي

المصري طارق حامد ـ الاتحاد

الروماني ستانشيو ـ ووهان

الاتحاد

الفرنسي كريم بنزيما ـ ريال مدريد

البرتغالي جوتا ـ بورتو

الفرنسي كانتي ـ تشلسي

سلطان الفرحان ـ الرائد

صالح العمري ـ ابها

البرازيلي فابينيو ـ ليفربول

حسن كادش ـ التعاون

عبد الله المعيوف ـ الهلال

البرازيلي لويبس فيليبي ـ بيتيس

فيصل الغامدي ـ الاتفاق

الرائد

ناصر الهدهود ـ الهلال

بندر وحيشي ـ الهلال

الجزائري أمير سعيود ـ الطائي

خالد السبيعي ـ القيصومة

حمد الجيزاني ـ الوحدة

السنغالي مامادو ـ بورتو

البرتغالي أندري موريرا ـ جراسهو برز

فراس الغامدي ـ الاهلي

الكاميروني عمر جونزاليس ـ اجاكسو

النرويجي نورمان ـ نورتش

الهلال

البرتغالي روبن نيفيز ـ ولفرهامبتون

السنغالي كوليبالي ـ تشلسي

الصربي سافيتش ـ لاتسيو

البرازيلي مالكوم ـ زينت

البرازيلي نيمار ـ باريس سان جيرمان

الصربي ميتروفيتش ـ فولهام

المغربي ياسين بونو ـ إشبيلية

حسان تمبكتي ـ الشباب

محمد الربيعي ـ الأهلي

الاتفاق

الإسكتلندي هيندري ـ بروج

الفرنسي ديمبيلي ـ ليون

الإنجليزي هندرسون ـ ليفربول

حمدان الشمراني ـ الاتحاد

الهولندي فينالدوم ـ باري سان جيرمان

الإنجليزي ديماراي جراي ـ ايفرتون

راضي العتيبي ـ الحزم

أمين بخاري ـ النصر

الفتح

سعد باعطية ـ جدة

البلجيكي ديناير ـ شباب الاهلي

الأسترالي جوردن ـ وتفورد

الأرميني زيلاريان ـ كولمبس

الرأس الأخضري دجاجيني ـ الشارقة

عبد الله المقرن ـ الأهلي

مختار علي ـ النصر

حسن علي ـ الأهلي

النصر

الكرواتي بروزوفيتش ـ إنترميلان

الفرنسي فوفانا ـ لانس

البرازيلي تيليس ـ مانشستر يونايتد

السنغالي ماني ـ بايرن ميونيخ

البرتغالي أوتافيو ـ بورتو

الإسباني لابورت ـ مانشستر سيتي

راغد النجار ـ التعاون

الشباب

الكولومبي كويلار ـ الهلال

السنغالي ديالو ـ سترا سبورت

نواف الصعدي ـ أبها

البلجيكي كاراسكو ـ أتلتيكو مدريد

المغربي سايس ـ السد

حمد اليامي ـ الهلال

عبد الله رديف ـ الهلال

الوحدة

سعيد المولد ـ الاتفاق

النيجيري إيجالو ـ الهلال

المغربي الياميق ـ بلد لوليد

نواف العزيزي ـ الجبلين

الهولندي فيتو ـ تشافيز

عدد الصفقات: 213

الأجانب: 102

السعوديون: 111

هجوم: 61

وسط: 66

دفاع: 66

حراس: 20