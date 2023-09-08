انتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات اندلاع حريق بكومبوند بلشيخ زايد

انتدبت جهات التحقيق المعمل الجنائي لمعاينة وفحص حريق شب داخل شقة سكنية، أمس، بالشيخ زايد، ما أسفر عن إصابة شخص وتم نقله لمستشفى لتلقيه لإسعافات اللازمة.

كانت البداية، عندما بتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد باشتعال النيران في شقة سكنية داخل كومبوند بالشيخ زايد.

وعلى الفور انتقلت قوة من غرفة الحماية المدنية بالجيزة، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على حريق، حيث أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتم تحرير محضرا بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق، قررت جهات التحقيق ندب المعمل الجنائي لمعاينة وفحص الحريق، وتحديد سببه وإعداد تقرير عنه وتقديمه إلى جهات التحقيق.

كما أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب في الحريق.

فيما وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من المحاذير لتجنب نشوب الحرائق الناتجة عن استخدام المكيفات بسبب تشغيلها لفترات طويلة، ولتجنب الحرائق بسبب التكييفات، يجب اتباع الآتي:

- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.

- تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.

- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.

- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.

- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.

- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.

- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.

- ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة.

- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.