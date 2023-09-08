جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في فعاليات قمة هواوي للتعليم العالي

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية، في فعاليات قمة هواوي للتعليم العالي "Huawei Egypt Higher Education Summit 2023 "، تحت شعار "تسريع عجلة التحول الرقمي للتعليم العالي"، بحضور لفيف من ممثلي الوزارات، والهيئات البحثية، وخبراء التعليم، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أن فاعليات المؤتمر تضمنت عقد جلسات حوارية؛ لتبادل الأفكار المُبتكرة في مجال التعليم العالي وتشجيع ودعم البحث العلمي في مجال التحول الرقمي؛ لنقل الخبرات والمعرفة وتخريج جيل جديد من الطلاب ذوي القدرة على مواجهة تحديات سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة، أن مشاركة الجامعة تأتي تنفيذا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية لكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتطوير مؤسسات التعليم العالي والتوجه نحو جامعات ذكية مُستدامة، والتي تتكامل مع المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ضم وفد الجامعة المشارك كل من؛ الدكتورة ساره عبد الناجي عبدالحميد، والدكتورة هاجر أحمد عز الدين، أعضاء هيئة التدريس ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.