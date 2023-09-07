الزهور تبرز أنوثة هيفاء وهبي

تملك النجمة اللبنانة هيفاء وهبي صوت عذب و قوام ممشوق وزن مثالي وذوق رفيع جعلها تختار ازيائها بعناية فائقة تعكس أنوثتها بشكل جرئ ومثير مما جعلها مثال تقتدي به اغلب صاحبات الذوق الجرئ في أحدث ظهور لها.

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة أنوثية جذابة، حيث ارتدت جمبسوت صمم من قماش اللاميه، ذا ارضية خضراء وزهور بينك وغصون صفراء مما جعلها تستعرض رشاقتها على طريقة عارضات الأزياء العالميات.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

هيفاء وهبي

يفاء وهبي

هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس 1976، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية / مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99.