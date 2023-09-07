خمسة اسماء تم استبعادها من جائزة الكرة الذهبية

بعد اعلان المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية لمجلة الفرانس فوتبول لافضل لاعب لعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والتي تصدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي و النرويجي ايرلينج هالاند والنجم المصري محمد صلاح بالإضافة إلى ٢٧ نجما اخر جاء هذا الإعلان ليشكل مفاجأة كبيرة لعدم وجود نجوم كبار ضمن الثلاثين لاعبا المرشحين لحصد الجائزة في أكتوبر المقبل …… فمن هم اهم خمسة نجوم لم يتم اختيارهم ضمن قائمة الثلاثين.

الاول : كريستيانو رونالدو

يبدو أن مشاكل كريستيانو رونالدو الكثيرة مع تين هاج المدير الفني لمانشيستر يونايتد والتي دفعته للرحيل من مانشيستر يونايتد الى النصر السعودي خلال يناير الماضي وايضا عدم تحقيق تواجده بقوة مع منتخب البرتغال في كأس العالم بقطر قد دفعت النجم البرتغالي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية في خمس مناسبات للخروج كلية من القائمة المرشحة هذا العام .

بالقطع شكل خروج رونالدو مفاجأة كبيرة لمحبيه لكنه كان امر طبيعي للغاية في ظل تواضع أدائه في العام الماضي والذي ربما يؤكد ان النجم البرتغالي قد خرج بشكل نهائي من عالم كرة القدم الاحترافية الحقيقية

الثاني: ماركوس راشفورد

رغم الكثير من التكهنات التي احاطت ماركوس راشفورد خلال فترة الانتقالات الماضية واحتمالات انتقاله لبرشلونة او الانتر او باريس سان جيرمان الا ان ماركوس راشفورد وقع تعاقد جديدا مع مانشيستر يونايتد وقدم ادائا متميزا مع ناديه في بداية الموسم .

في الموسم الماضي انفجر راشفورد تهديفيا حيث سجل للمرة الاولى ٣٠ هدفا لمانشيستر يونايتد في كل المسابقات خاصة بعدما تخلص من شبح كريستيانو رونالدو الذي طارده كثيرا في اليونايتد لكن يبدو أن حصول راشفورد على بطول كأس الرابطة فقط في الموسم الماضي جعله يخرج من القائمة المرشحة .

الثالث : أليسون بيكر

رغم الموسم المخيب للأمال الذي قدمه فريق ليفربول في الموسم الماضي وخروجه خالي من البطولات الا ان أليسون بيكر كان أحد النجوم القلائل لفريق قلعة أنفيلد رود الذين قدموا مستويات جيدة .

فالحارس الحاصل على جائزة القفاز الذهبي مرتين حقق في الموسم الماضي ١٤ مباراة بشباك نظيفة بثلاث مباريات اقل خلف ديفيد دي خيا وهو ما يعد انجاز طيب في ظل هشاشة الدفاع الذي كان يلعب أمامه في المباريات .

الرابع : اديرسون

حارس مانشيستر سيتي الانجليزي واحد اسباب فوز النادي الأنجليزي بلقب دوري أبطال أوربا الى جانب لفبي الدوري والكأس المحليين كانت مفاجأة كبيرة عدم تواجده في القائمة رغم تواجد الكاميروني أونانا حارس الانتر الإيطالي السابق ومنافسه في نهائي دوري الأبطال وهو ما يضع علامات أستفهام كبيرة امام عدم اختيار ايدرسون .

الخامس : ديكلان رايس

نجم الارسنال الحالي والذي انتقل اليه قادما من وستهام الأنجليزي مقابل ٩٠ مليون جنية إسترليني قدم مستويات هائلة مع ناديه وقاده للخروج من معركة الهبوط من الدوري الانحليزي الممتاز الى جانب حصوله مع الهامرز على لقب كأس المؤتمر الأوربي ليخرج من ناديه في عداد الأساطير لكنه خرج بشكل مفاجئ من القائمة المرشحة.