حبس سلمى الشيمي عامين وتغريمها 100 ألف جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه..

وتقدمت سلمى الشيمي عقب صدور الحكم بالاستئناف علي ذلك الحكم وتم تحديد جلسة بشهر نوفمبر المقبل لنظره أمام محكمة جنح مستانف الاقتصادية.

وكشف أمر احالة سلمى الشيمي الي المحاكمة بأنها إعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بأن نشرت صور ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام بإستخدام حسابات إليكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة والتراقص علي نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات

نشرت من مواقع التواصل الإجتماعى المتاحة للكافة للإطلاع علها صور ومقاطع مرئية خاصه بها حال ارتدائها لملابس فاضحة والتراقص علي نحو يثير الغرائز وهو الامر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات.

أنشأت حسابات خاصة علي الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع فيس بوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام " بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل القبض على سلمى الشيمي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على (بلوجر أزياء سلمى الشيمي) سبق اتهامها فى إحدى القضايا وحرر ضدها محاضر عدة لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي الكثير من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية، والصادر فى حقها قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.

وبمواجهتها أقرت بعرضها صورًا ومقاطع فيديو المشار إليها في إطار زيادة أعداد متابعيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يأتي ذلك بعد تقديم بلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد المحتوى الذي تقدِّمه الشيمي عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، تحفظت جهات التحقيق على هاتف سلمى الشيمي المحمول لفحص ما به من بيانات، وأمرت بالتحفظ على أدوات التصوير التي استخدمت في اللقطات المسيئة.

طلبت السلطات إرسال الصور المتداولة للشيمي، وكاميرا تصوير، وهاتف محمول، استخدما في التقاط جلسة تصوير إلى خبراء تنكولوجيا المعلومات لفحصها وبيان استخدامها.

جدير بالذكر أن الشيمي تخرجت في كلية التمريض، وانطلقت في عالم الأزياء وهي بعمر الـ25 عامًا.

في ديسمبر 2020، ألقي القبض عليها عندما اشتهرت بـ"فتاة سقارة"، بعد جلسة تصوير أمام هرم سقارة في البدرشين.



