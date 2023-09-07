صيدلي مدينة نصر 20 مقطع فيديو تثبت تحرشه بالسيدات

كشف تقرير الفحص الفني لـ 20 مقطع فيديو تم ضبطهم بحوزة صيدلي مدينة نصر المتهم بالتحرش بالسيدات بأن المتهم في المقطع الأول ظهر في حجرة الصيدلية الداخلية وبها مكتب ورول عليه بعض الأدوية وكراتين ملقاة على الأرض ومروحة تعلوا السقف ثم ظهر الصيدلي وبعد ذلك ظهرت فتاة ترتدي بنطلون رصاصي وتيشرت لونه روز على رأسها طرحة سوداء كما يرتدي المتهم بنطلون أسود وقميص أزرق ثم يتجه إلى الفتاة ويبدأ فى رفع ملابسها إلى أعلى وفي أذنه سماعة للكشف على الفتاة بواسطتها من بطنها ثم ظهرها ثم يعبث في أماكنها الحساسة من الأمام والخلف ويضع السماعة من الأمام والخلف ثم يبدأ في حسر ملابس الفتاة عنها ويحتضنها.

وقالت “ش.ك” زوجة صيدلي مدينة نصر خلال التحقيقات أن المتهم قام بهتك عرض السيدات والأطفال من الفتيات داخل الصيدلية الخاصة به، ووضع الكثير من الكاميرات المراقبة داخل منزلهما بشكل مرعب حتى أن غرف النوم لم تسلم من كاميرات المراقبة.

وأضافت زوجة صيدلي مدينة نصر، إنها عثرت على الفيديوهات التي وثقها طليقها لضحاياه حلال تعديه عليهن جنسيًا داخل الصيدلية الخاصة به بالصدفة، مردفة بأن المتهم كان يحتفظ بتلك الفيديوهات على هارد خارجي كان يوصله في الكمبيوتر الشخصي الخاص به، مضيفة: اكتشفت الفيديوهات بالصدفة، وكان محتفظ بيها على هارد خارجي بيوصله بالكمبيوتر.

ولفتت إلى أنه ترك الهارد الخارجي ذات يوم داخل غرفة النوم، وتطرقت لفتحه لرؤية ما به لظنها أنه يحوي أفلاما أو مسلسلات للتسلية، موضحة أنها لم تكن تمتلك تلفاز داخل منزلها، وكانا يعتادان تحميل المسلسلات وبعض الأفلام على الكمبيوتر الشخصي لمشاهدتها، قائلة: في مرة لقيته سايب الهارد وأنا مش عندي تليفزيون في البيت فكنت متخيلة إن الهارد عليه أفلام ومسلسلات فتحته عشان أحملهم وأتفرج عليهم.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من محامية ، مقيمة بمحافظة الجيزة قررت بتضررها من صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية ، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والإحتفاظبها .

وقدمت " بطاقة ذاكرة " موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات ، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه ، تم ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.