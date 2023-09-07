خالد جلال مثمنا تكريم الرئيس له في منتدى شباب العالم: "مفيش وسام أكبر من كده"

قال المخرج خالد جلال، إنّ شعورا لا يوصف اجتاحه عندما كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم، موضحًا: "أنا ممتن لهذا التكريم، فلم أكن من بين القائمة التي اختارتها إدارة المنتدى للتكريم، لكن الإعلامية خلود زهران مقدمة الاحتفالية قالت إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تكريم 3 أسماء بالإضافة إلى المجموعة التي كرمها، وكنت أنا أول هذه الأسماء الثلاثة".

المخرج خالد جلال

وأضاف "جلال"، خلال حواره مع برنامج "عاصمة الفنون"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "مفيش وسام أكبر من كده، ومفيش تكريم حصل لي أكبر من كده ولا أجمل من كده، ولم أتأثر بشيء بمثل هذه الدرجة"، مشيرًا إلى أنه مازال يتذكر صوت الناس في المسرح، حيث كان به 4500 متفرج، وكان في ختام منتدى شباب العالم.

وتابع المخرج: "الناس ثفقوا بحرارة، وحتى وصلت أمام الرئيس على المسرح لم أستطع التعبير عن مدى السعادة التي كانت تغمرني، خشيت أن أظهر مبالغا في تعبيراتي، وأتذكر ما قاله الرئيس، فقد قال إن العرض جميل".

وأكد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مُحب للفنون ويقدر دور الفن ويؤمن به ويشجع المبدعين، ممثلا على ذلك، بتكريم رئيس الجمهورية لنجوم فيلم الممر مثل أحمد عز ومحمد فراج، حيث قال للفنان محمد فراج إنه أجاد تجسيد الجندي المصري.