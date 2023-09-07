إزالة فورية لحالة تعد بنجع قطية بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالتين فوريتين بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الشعانية .

جاء ذلك بحضور منال همام رئيس مجلس قروى السلامية ، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الازالة ، عبارة عن تنفيذ حالة ازالة فورية ، بناء بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة واحد قيراط بنجع قطية ، التابع لزمام الوحدة المحلية لقرية السلامية وتمت الازالة.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.