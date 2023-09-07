الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. الحوار الوطني يشكر الوفد لجهوده في التمكين السياسي للشباب

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الحوار الوطني يشكر الوفد لجهوده في التمكين السياسي للشباب".

 

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الحوار الوطني.. هشام الجخ يطالب بإجراء اختبار لغة عربية للمتقدمين للعمل في الجهات الحكومية

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الحوار الوطني.. عزيز الشافعي: هناك فجوة بين ما يحدث بالعالم فى صناعة المزيكا

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

توصيات بإطلاق العنان للمبدعين وإنشاء جهاز للملكية الفكرية 

رفع سقف الحرية في الأعمال الدرامية لضمان قوة المنافسة

لجنة الوفد بالإسماعيلية تعلن تأييد عبدالسند يمامة واتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الأكاذيب 

وجدي زين الدين: عبدالسند يمامة وتفعيل الحياة السياسية 

استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية 

"البرهان" يعلن حل قوات الدعم السريع 

الليلة.. المنتخب يسعى لاصطياد غزلان إثيوبيا

انتخابات الزمالك في انتظار المفاجأت "جعفر" يثير الخلافات ورسالة مثيرة من "مرتضى"

حذَّر منها "الحوار الوطني" زواج على ورقة طلاق 

النساء قادمات في المكسيك لأول مرة.. امرأتان تتنافسان على الرئاسة 

 

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