5 أطعمة مضادة للالتهابات تقلل خطر الإصابة بالسرطان

السرطان مرض يجب استئصاله، لكن العالم بعيد عن تحقيق هذا الهدف وفي الوقت نفسه، فإن اتخاذ خيارات غذائية صحية يمكن أن يساعدك على تقليل خطر الإصابة بمرض قاتل محتمل.

في حين أنه لا يوجد طعام محدد يمكن أن يضمن الوقاية من السرطان، فإن الأطعمة المضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل المخاطر، وفقا لأخصائي الأورام أندريه فوروبيوف وأوضح الطبيب أن الالتهاب المزمن يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.

يقول عالم الأورام أندريه فوروبيوف خصيصًا لـ MedicForum: "إن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية المضادة للالتهابات يمكن أن يوفر الحماية".

البقوليات

غني بالألياف والبروتين ومضادات الأكسدة، وقد يكون للعدس والحمص والفاصوليا فوائد مضادة للالتهابات.

الألياف يمكن أن تعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي

وأوضح الطبيب فوروبييف أن الألياف يمكن أن تعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، والذي يلعب دورًا في وظيفة المناعة وتنظيم الالتهاب، وأدخل البقوليات مثل الفول والعدس والحمص في نظامك الغذائي عدة مرات في الأسبوع. إن تناول حصة أو حصتين يوميًا يعد هدفًا جيدًا.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بالبوليفينول، بما في ذلك EGCG القوي، ويقدم أكثر من مجرد مشروب دافئ وقليل من الكافيين.

البوليفينول هي فئة من المركبات الموجودة بشكل طبيعي في الأطعمة النباتية ولها خصائص مضادة للالتهابات، ووفقا للطبيب، فإنها يمكن أن تساعد في تحييد الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي وتسبب الالتهاب.

الكركم

سواء كنت تستخدمه كعنصر رئيسي في الكاري الخاص بك أو تشربه في اللاتيه، فإن الكركم يتمتع بمظهر غذائي مثير للإعجاب وتحتوي التوابل الصفراء على مركب نشط يسمى الكركمين، والذي له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات.

وأوصى طبيب الأورام بإضافة الكركم إلى الطعام كلما أمكن ذلك لتحسين الطعم والصحة ومع ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك أنك تحتاج إلى الفلفل الأسود أو الدهن لتفعيل قوة الكركمين.

زيت الزيتون

ووفقا لطبيب الأورام، يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على دهون غير مشبعة ومضادات الأكسدة، بما في ذلك زيت الأوليكانثال، الذي له خصائص مضادة للالتهابات.

الشوكولاتة الداكنة

في حين أن شوكولاتة الحليب هي الحلوى المفضلة، فإن اختيار الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يعزز محتوى الفلافونويد وبالتالي يقلل الالتهاب، تعمل مادة البوليفينول الموجودة في الأطعمة الخفيفة على تعديل المسارات الالتهابية وتقليل مسبباتها.