إزالة فورية للتعديات على الأراضي بقرية الشعانية بقنا

تمكنت المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالتين فوريتين بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الشعانية .

قاد الحملة أشرف انور رئيس المركز، وبحضور طلعت عبد الشافى وعماد الدين محمود نائبا رئيس المركز، ومحمد صابر رئيس مجلس قروى الشعانية، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن تنفيذ حالتين ازالة فورية، الاولى بناء سور بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة 25 متر وارتفاع 3متر تقريبا والحالة الثانية قواعد وسملات تعدى بالبناء على ارض زراعية بالطوب الابيض ومونة الاسمنت الاولى على مساحة 350 متر تقريباً، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، والجميع تابعين لزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية، وتمت الإزالة، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.