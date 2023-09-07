الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جلسة علمية عن التغيرات المناخية والتنمية المستدامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك أ.د. السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بجلسة علمية بعنوان "بناء أنظمة الرعاية الصحية المستدامة والقادرة على مواجهة  التغيرات  المناخية من أجل المستقبل"، استعرض خلالها الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في دفع أجندة استدامة جودة الرعاية الصحية بمصر، في إطار الرؤية الدولية  للتخلص من الكربون بأنظمة الرعاية الصحية، وذلك من خلال إصدار دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة والذي يتضمن حزمة من المعايير مثل القيادة الفعالة، وكفاءة استخدام  الطاقة، والتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والمنشأت الخضراء المستدامة، بهدف التوجه نحو نظام صحي مرن ومقاوم للتغيرات المناخية.

إجراءات ملموسة للتحرك نحو بناء أنظمة مستدامة بالقطاع الصحي

أشاد المشاركون بالجلسة، بالخطوات المصرية نحو اتخاذ إجراءات ملموسة للتحرك نحو بناء أنظمة مستدامة بالقطاع الصحي، والتأكيد  على ضرورة تعزيز تبادل الخبرات المستمرة والتخطيط وتنفيذ المبادرات بما يتسق مع التزامات برنامج الصحة COP26، بالإضافة إلى تطبيق معايير المستشفيات الخضراء.
 

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