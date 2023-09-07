للسيدات.. 9 أعراض تشير إلى خلل في الهرمونات

يضمن توازن الهرمونات في الجسم أن نشعر بالسعادة، ولكن عندما تنشأ المشاكل وتخرج الهرمونات عن السيطرة، تظهر أعراض غير سارة.

عدم انتظام الدورة الشهرية عند النساء: يمكن أن تختلف الدورة في المدة (من 21 إلى 35 يوما هي القاعدة) وفقا للأطباء، فإن الشيء الرئيسي في دورة الإناث هو الانتظام، وقد يشير تأخير الدورة الشهرية أو غيابها لبعض الوقت إلى خلل هرموني.

زيادة الوزن المفاجئة:

زيادة الوزن المفاجئة: إذا لم يتغير نمط حياتك، لكن وزنك زاد، فمن المنطقي التسجيل لإجراء فحص لدى طبيب الغدد الصماء للتحقق من عمل الغدة الدرقية.

اختفاء الرغبة الجنسية: من الأعراض الناطقة لاختلال التوازن الهرموني لدى الرجل والمرأة انخفاض الرغبة الجنسية، ويعد اختفاء الرغبة الجنسية في حالة عدم وجود حمل جسدي وعاطفي زائد سببًا خطيرًا لاستشارة الطبيب.

التعب المستمر. إذا استيقظت وأنت تشعر بالتعب ثم شعرت بذلك طوال اليوم، قم بتحليل نمط حياتك - ربما تحتاج حقًا إلى الراحة؟ ولكن عندما لا تكون هناك عوامل موضوعية يمكن أن تساهم في التعب المستمر، فمن الأفضل عدم تأخير زيارة الطبيب وفحص الغدة الدرقية.

الحالة العاطفية السلبية: التقلبات المزاجية والتهيج والقلق والاكتئاب التي تحدث دون أي صلة بما يحدث في حياتك هي أيضًا أعراض محتملة لاختلال الهرمونات لديك.

اضطرابات النوم: أخذ وقت طويل في النوم، والاستيقاظ ليلاً، والتعب بعد النوم، وكل هذه الأمور قد تشير إلى خلل في هرمون الاستروجين في الجسم.

زيادة التعرق: غالبًا ما يكون العرق الزائد، وخاصة العرق الليلي، أحد أعراض اضطرابات الغدد الصماء المرتبطة بالطريقة التي يبدأ بها الجسم في إنتاج هرمون السيروتونين.

زيادة الرغبة في تناول الحلويات: كثير من الناس يميلون إلى الحلويات، ولكن إذا تبين أن الرغبة في الطعم الحلو متضخمة، فقد يشير ذلك إلى وجود اضطراب في تبادل الأنسولين والسيروتونين.

تساقط الشعر: للهرمونات تأثير كبير على الشعر على سبيل المثال، قبل وأثناء الدورة الشهرية، قد تلاحظ النساء أن شعرهن يبدأ في التساقط بشكل ملحوظ إذا لوحظ تساقط الشعر على مدى فترة طويلة بنفس الشدة، فيجب عليك استشارة طبيب الغدد الصماء للفحص.