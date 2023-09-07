مصطفى محمد: هدفي الوصول الى أعلى المستويات الإحترافية

تحدث مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، ولاعب فريق نانت الفرنسي عن مباراة الفراعنة مع إثيوبيا التى تجمع المنتخبين غدا بتصفيات أمم أفريقيا.

وقال اللاعب في المؤتمر الخاص بمباراة مصر وإثيوبيا :" سنلعب المباراة من أجل تحقيق الفوز مشيرا الى ان الفراعنة دائما تبحث عن الانتصارات مع فيتوريا".

وأضاف:" أنا موجود الأن لخدمة منتخب مصر، ولا يجب التحدث عن أي شئ خارج منتخب مصر ".

وإختتم حديثه عن الفترة الأخيرة وإحترافه بالدوري الفرنسي قائلًا:"طموحي الوصول لأعلي المستويات ولن أكتفي بالوصول لمرحلة معينة، وأضع هدف أمامي أن أكون من هدافي الدوري الفرنسي، وأحاول مع المنتخب أن أثبت نفسي دائماً لأكون علي قدر ثقة المدرب".

وكان منتخب مصر قد حسم التأهل إلى أفريقيا بعد تصدر المجموعات الرابعة برصيد 12 نقطة ويليه منتخب غينيا في المركز الثاني بفارق 3 نقاط، ويأتي مالاوي وأثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط لكل منهما.

موعد مباراة مصر وأثيوبيا



وتبدأ مباراة مصر وأثيوبيا، في تمام السابعة السابعة بتوقيت القاهرة على ستاد الدفاع الجوي، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.