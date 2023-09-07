أكثر من 14 ألف منتفعة في المرحلة الأولي لحملة تنظيم الأسرة بقنا

نظمت مديرية الشؤون الصحية بقنا، حملة تنظيم الأسرة في عدد من مراكز المحافظة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المنتفعات بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المرحلة الأولي من الحملة قد إستفاد منها ١٤٥٩٦ في مراكز نقادة ، قفط ، دشنا ، نجع حمادي وفرشوط وذلك خلال الفترة من ٢ وحتي ٦ سبتمبر، مشيراً إلى أن إجمالي المنتفعات الحاصلات علي وسائل تنظيم الأسرة بلغ ٩١٣٥ سيدة منهم ١٢٨٢ جدد و ٧٨٥٣ مترددات.

وأضاف بدران، أنه قد تم صرف ٨٥٢ من حبوب تنظيم الأسرة الأحادية ، ٥٣٢٢ حبوب مركبة ، ٣٢٤ لولب نحاسي ، ٢٢ لولب هرموني ،١٣٣١ حقن أحادية ،٣٩٤ حقن مركبة ، ٦٨٢ كبسولات تحت الجلد.

وأشار إلى أن الحملة قدمت ٥٤٣ سونار للسيدات، وتم توقيع الكشف علي ٤٨٥ سيدة ومتابعة حمل ل ٥٧٠ سيدة وتقديم المشورة ل ٥٢٢٨ سيدة.

وذكرت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، أن المديرية سوف تقوم بتنظيم المرحلة الثانية خلال الفترة من ١٠ وحتي ١٤ من الشهر الجاري في مراكز أبوتشت ، الوقف، قنا وقوص.

ولفتت إلى تقديم جميع الخدمات من خلال الفرق المدربة من الأطباء والتمريض وكذلك تقديم التوعية الصحية للسيدات وفق الحالة الصحية للمنتفعة نحو ضرورة تنظيم الأسرة، وأثر ذلك علي خلق مجتمع أسري يحظي أفراده بالرعاية المجتمعية المتكاملة.