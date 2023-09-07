زكي القاضي: توصيات الحوار الوطني ستصنع المستقبل

أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يستهدف توصيات تراعي المناخ العام ومتطلبات الدولة المصرية، مشددا على أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق لجنة الشباب في طرح رؤية موضوعية.



وقال زكي القاضي خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن الشباب عليهم دور كبير في محاربة التشويش لأنهم الحاضر والمستقبل.

حجم الحضور بجلسات الشباب هو الأكبر في الحوار الوطني



وأشار ألى أن حجم الحضور بجلسات الشباب هو الأكبر في الحوار الوطني، مضيفا :"نحن أمام أكبر عدد حضور في جلسة واحدة في الحوار.. هذا هو العدد الأكبر في تاريخ الحوار الوطني".

وذكر أن الجلسات تتضمن الإشكاليات وليس الإنجازات، لافتا إلى أن 30 يونيو أوجدت نخبة جديدة من الشباب والسيدات، ومن المهم التوافق ومراعاة المنطق في التوصيات بشكل يناسب متطلبات المواطنين، مؤكدًا أن توصيات الحوار الوطني ستصنع المستقبل.

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